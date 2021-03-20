بعد زيارة السيسي.. رئيس «نظافة القاهرة» يشكر العاملين بحديقة الطفل

التقى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، العاملين بالهيئة القائمين على تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر، عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها أمس.وقدم رئيس هيئة النظافة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالهيئة، اللذين كانوا على مستوي المسؤولية من جميع المركزيات من تجميل ونظافة وإنارة ومالية وشؤون فنية ومشروعات على مجهودهم في تطوير ورفع كفاءة حديقة الطفل بمدينة نصر، وذلك بعد زيارة رئيس الجمهورية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وطلب اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، من الجميع بذل مزيد من الجهد الذي من شأنه رفع اسم الهيئة، وطالب أن يكون شعار جميع العاملين هو (الهيئة أولا) وأكد أن مهمته الأساسية هي القضاء على الفساد، ووعد بأنه لن يترك أي فاسد بالهيئة بعد المجهود الرائع المبذول والصورة المشرفة التي تظهر بها الآن علي ايدي أبنائها المخلصين.