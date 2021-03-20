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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جرعة مخدرات زائدة.. ديمي لوفاتو: كنت على بعد دقائق من الموت

السبت 20/مارس/2021 - 08:43 ص
ديمي لوفاتو
ديمي لوفاتو
وكالات
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كشفت المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو أنها كانت على بعد دقائق فقط من الموت بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات في يوليو 2018 وكان عليها أن تموت فعليا لكي تستيقظ.

وتحدثت نجمة البوب عن تداعيات حالة الطوارئ الصحية التي تعرضت لها خلال مقابلة مع برنامج " سي بي سي صنداي مورنينج" الذي سيبث غدا الأحد.

وقالت لوفاتو للمذيعة تراسي سميث بشبكة "سي بي اس نيوز" "قال لي الأطباء إنه كان لدي ما يتراوح بين 5 و10 دقائق. إذا لم يعثر علي أحد، لما كنت هنا، وأنا ممتنة لكوني أجلس هنا اليوم".

وفي وقت سابق من الأسبوع، أصدرت المغنية والممثلة والناشطة لوفاتو (28عاما) فيلما وثائقيا شديد الصدق، تحدثت فيه بانفتاح عن معاناتها مع الإدمان، فضلًا عن تجربتها كناجية من اعتداء جنسي.

وسيجري بث الفيلم "ديمي لوفاتو: دانسينج ويذ ذا ديفل" (ديمي لوفاتو: الرقص مع الشيطان)، الذي تم عرضه لأول مرة يوم الثلاثاء في مهرجان "ساوث باي ساوث ويست" الافتراضي، على يوتيوب، اعتبارا من الأسبوع المقبل كمسلسل وثائقي من أربعة أجزاء: سيجري بث حلقتين يوم 23 مارس، ثم سيتم بث حلقة جديدة يومي الثلاثاء التاليين.

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