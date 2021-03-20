رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين: الحوار الاستراتيجي بين الصين وأمريكا صريح وبناء رغم الخلافات

السبت 20/مارس/2021 - 08:35 ص
يانغ جيه تشي
يانغ جيه تشي
أ ش أ
طباعة
قال "يانغ جيه تشي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب، إن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية كان صريحا وبناء ومفيدا، رغم أنه لا تزال هناك بعض الخلافات المهمة بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريح عقب اختتام مسؤولين بارزين من الصين والولايات المتحدة الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بمدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت (بكين)، بمشاركة "وانغ يي" عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، ووزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ومستشار الأمن الوطني الأمريكي "جيك سوليفان".

وأضاف تشي أن الصين ستحمي بحزم سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، ولا يمكن إيقاف تنمية الصين ونموها، مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية بروح عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون القائم على الفوز المشترك، من أجل دفع العلاقات الثنائية قدما على مسار سليم ومستقر.

وذكر الوفد الصيني المشارك في الحوار –في بيان- أن الجانبين الصيني والأمريكي اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول تغير المناخ، وأكدا التزامهما بتعزيز الاتصالات والتعاون في هذا المجال.

كما اتفق الجانبان على أنهما، من خلال البناء على روح المحادثة الهاتفية بين رئيسي الدولتين يوم 11 فبراير، سيحافظان على الحوار والاتصالات، ويجريان تعاونا متبادل المنفعة، ويتجنبان سوء الفهم وسوء التقدير، وكذلك الصراع والمواجهة؛ من أجل تعزيز التنمية السليمة والمطردة للعلاقات الثنائية.

وأعرب الجانبان –وفقا للبيان- عن أملهما في مواصلة هذا النوع من الاتصالات الاستراتيجية رفيعة المستوى (الحوار الاستراتيجي).

وأضاف الوفد الصيني أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت مجددا خلال الحوار التزامها بسياسة "صين واحدة" لاسيما فيما يتعلق بقضية تايوان.

وتابع أن الجانبين ناقشا الترتيبات المتعلقة بتطعيم الدبلوماسيين والمسؤولين القنصليين. كما اتفقا على عقد محادثات لتسهيل أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والأفراد، وكذلك القضايا المتعلقة بمراسلي وسائل الإعلام على أساس روح المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة. وبحثا تعديل سياسات السفر والتأشيرات ذات الصلة وفقا للوضع الوبائي، وتعزيز تبادل الأفراد تدريجيا بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار الوفد الصيني إلى أن الجانبين بحثا أيضا سلسلة من الموضوعات تتعلق بالاقتصاد والتجارة والجيش وتطبيق القانون والثقافة والتفاعلات الشعبية والصحة والأمن الالكتروني وتغير المناخ والقضية النووية الإيرانية وأفغانستان وقضية شبه الجزيرة الكورية وميانمار، وأن البلدين اتفقا على مواصلة وتعزيز الاتصالات والتنسيق بشأنها. كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتشاور في إطار الآليات متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وشدد الوفد الصيني -عقب اختتام الحوار الاستراتيجي- على أن "الإدعاء بحدوث إبادة جماعية في شينجيانغ الصينية هو أكبر كذبة في القرن، وأن الجانب الصيني مستعد للدخول في تبادلات مع الجانب الأمريكي على أساس الاحترام المتبادل، وباب شينجيانغ مفتوح على مصراعيه أمام العالم. كما أن الصين لن تقبل أي تحقيق في شينجيانغ على أساس افتراض الذنب من قبل أولئك المنحازين".

وأعرب الوفد عن أمل الصين أن يحترم الجانب الأمريكي الحقائق، ويتوقف عن مهاجمة سياسة شينجيانغ الصينية وتشويهها، ويتخلى عما وصفها بـ "المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب".

وكان "يانغ جيه تشي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب، صرح في بداية الحوار الاستراتيجي- أنه على الولايات المتحدة التوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية الصينية وتجنب النزاع بين دولتين رئيسيتين، وأن الشعبين الصيني والأمريكي وكذلك المجتمع الدولي يتطلع إلى نتائج عملية من الحوار، مؤكدا أن الصين والولايات المتحدة، كدولتين رئيسيتين في العالم، تتحملان مسؤولية تجاه السلام والاستقرار والتنمية على الصعيدين العالمي والإقليمي.

ويعد الحوار الذي استمر يومين أول اتصال رفيع المستوى بين البلدين بعدما أجرى رئيسا البلدين مكالمة هاتفية عشية العام القمري الصيني الجديد، وأول محادثات مباشرة بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين منذ تولي الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مهام منصبه في يناير.

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

«الصحة»: وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» خلال ساعات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 19-3-2021


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

نتائج مباريات اليوم الأول لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال

فوز ريال بيتيس على ليفانتى بهدفين مقابل لاشىء فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

القاص شريف صالح فى ضيافة قصر ثقافة المنصورة.. غدًا

«ما بين السياسة والأدب والاقتصاد».. أحدث إصدارات الفارابى