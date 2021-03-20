452 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، أنه تم تسجيل 452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 98 ألفا و209 حالات.وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1693 حالة.وأشارت الإذاعة إلى أنه منذ اليوم السبت، تلقى أكثر من 675 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.