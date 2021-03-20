«معركة طابا» و«دبلوماسية الترفع» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

سلط كبار كتاب صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي، والتي منها احتفالات مصر بعيد تحرير طابا، والدبلوماسية المصرية في التعامل مع الحملات المسعورة من قوى الشر والدول المعادية، بالإضافة إلى إصرار إثيوبيا على فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة.ففي صحيفة (أخبار اليوم) قال الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر إن مصر تريد من أمريكا أن تتفهم الظروف، وتعي التوازن الدقيق الذي تسير عليه العلاقات بين البلدين، وضرورة التركيز على الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات، وأن تكون الخطوط واضحة ولا يتم تجاوزها.وأضاف جبر - في مقال بعنوان (حقوق الإنسان هدف نبيل) - أن مصر تبني علاقاتها مع سائر الدول على الاحترام المتبادل، وتحافظ على استقلال قرارها مع مختلف القوى الكبرى في العالم، وتدرك أهمية استمرار الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، بما يتيح مناقشة كل القضايا والتحديات لتحقيق مصالح الدولتين معا.وأشار إلى أن حقوق الإنسان ليست بالتقارير المزيفة ولكنها هدف سام ونبيل، وبجانب الحقوق السياسية والحريات، يجب ضمان حق الشعوب في حياة كريمة، في المسكن والملبس والمأكل والصحة والتعليم وجودة الحياة.أما الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق قال - في مقاله بصحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (دبلوماسية الترفع) - إن مصر تعرضت لحملات مسعورة من قوى الشر من رؤساء دول وجماعات معادية وكيانات إرهابية، لكن مصر لم ترد على هذه الصغائر، والتزمت الأدب والشرف.وأضاف توفيق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أوج تلك الحملات المسعورة لم نجده يوما متجاوزا أو مسيئا بل هادئا واثقا شريفا، كان رده الأكثر إيلاما لأعداء مصر هو العمل والإنجاز والمضي في مسيرة البناء والتقدم، يواجه الأكاذيب بالإنجازات على أرض الواقع، ويجابه الإساءات بالنجاحات.وأشار إلى أن دبلوماسية الترفع المصرية نجحت في تحقيق أهداف الوطن والشعب، وهي دبلوماسية ترتكز على القوة والقدرة والصلابة وعدم التفريط أو التهاون أمام حقوق وثروات وسيادة وأمن واستقرار الوطن، تقف على أرض راسخة صلبة من الشرف والأخلاق الكريمة التي تليق بدولة في حجم مصر.وقال الكاتب الصحفي مرسي عطا الله - في مقال بصحيفة (الأهرام) تحت عنوان (معركة طابا) - إن يوم 19 مارس عام 1989 الذي تسلمنا فيه وادي طابا بموجب قرار هيئة التحكيم الدولية في جنيف الصادر في 29 سبتمبر عام 1988 هو في اعتقادي اليوم الأعظم في ملحمة تحرير سيناء؛ لأنه جدد ثقتنا بأنفسنا، وأعطى رسالة للجميع بأن تراب مصر الغالي لا يمكن التفريط فيه ولا في حبة رمل واحدة منه".وأضاف عطا الله أنه يجب توجيه التحية لفريق العمل الميداني، عن الجهد الجبار الذي بذله العسكريون المصريون في معركة المسح الميداني لعملية إظهار العلامات الحدودية التي سعى الإسرائيليون لإخفاء بعضها.وأشار إلى واقعة قيام عيزرا وايزمان وزير الدفاع الإسرائيلي بالشكوى للرئيس السادات عام 1980 من جنرال مصري "اللواء بحرب محسن حمدي" يسيء للعلاقات المصرية الإسرائيلية، ويهدد مسيرة السلام في بدايتها فسأله السادات "ماذا فعل ذلك الجنرال المصري"، فرد الوزير الإسرائيلي: إنه يعطل مفاوضات ترسيم الحدود بسبب خلاف عند إحدى علامات الحدود على متر وثلاثين سنتيمترا، فجاءه رد السادات حاسما بأن "الجنرال لا يملك التنازل عن سنتيمتر واحد لأنها ليست أرضه وحتى أنا لا أملك ذلك لأنها ليست أرضي ولا أملاكي الخاصة".أما الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي قال - في مقال بصحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (نقاشات حول السد) - إن جزءا مهما من أزمة سد النهضة هو الوضع الداخلي المتوتر في إثيوبيا وتلك العلاقات الخارجية المتوترة، والطريق الوحيد للنظام في الأزمة هو خلق أزمة يلتف حولها الداخل.وأضاف المناوي أن جزءا مهما مما يجب علينا التعامل معه بغرض تحقيق تقدم إيجابي مستمر في أزمة السد هو علاقاتنا بإفريقيا، هذا يجب أن يتوازى مع جهود حل الأزمة مع إثيوبيا باستخدام كل المتاح من عناصر وحلول مطروحة.وأشار إلى أن الأمر المهم الأخر هو أن تقوم مصر بإدارة حملة مؤثرة من الاتصال مع مختلف الأطراف المؤثرة، والرأي العام العالمي؛ لشرح موقف مصر والسودان وتفنيد الأكاذيب أو الحقائق المنقوصة التي تروج لها إثيوبيا، وهذا أمر مهم وجاد وليس ترفا، ولننجح فيه يجب أن يتم باحترافية لننجح في الوصول إلى آذان وعقول الأخر.وفي مقال بصحيفة (الشروق) بعنوان (إثيوبيا.. واللعب بالنار) قال الكاتب الصحفي خالد سيد أحمد إن إصرار إثيوبيا على فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، والانتهاء من أعمال البناء دون التوصل إلى اتفاق قانوني واضح وملزم بشأن آليات الملء والتشغيل، يعد محاولة خطرة للعب بالنار، لن تسمح بها مصر والسودان تحت أي ظرف.وأضاف أحمد أن هذه التصريحات العنترية للمسئولين في إثيوبيا، بخصوص الإصرار على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة المقرر في يوليو المقبل، حتى بدون اتفاق مع دولتي المصب، لا تدل مطلقا عن قوة موقفها كما يظن البعض، لكنها تؤشر إلى "هستيريا" ناجمة عن ضعف منطقها، بعد توحد الرؤيتين المصرية والسودانية اتجاه المخاطر التي يحملها هذا السد على الحياة في البلدين، وكذلك نتيجة للدعم الذي أبدته القاهرة، لطلب الخرطوم بشأن تشكيل لجنة رباعية دولية، لحل الخلافات المتعلقة بملء وتشغيل السد.وأشار إلى أن الرد المصري والسوداني على تلك التصريحات كان عاقلا جدا؛ حيث شدد المسؤولون في البلدين على رفض محاولة أديس أبابا فرض الأمر الواقع على دولتي المصب لما يمثله من تهديد لمصالح شعبيهما ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.