«المصيلحي» يتفقد المنشآت التموينية بجنوب سيناء

يقوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت التموينية بمحافظة جنوب سيناء.وتشمل الجولة التفقدية، المرور على فروع المجمعات الاستهلاكية (دلتا ماركت) والتابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المرور على عدد من مراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها لتقديم خدماتها التموينية للمواطنين.ومن المقرر أن يرافق وزير التموين والتجارة الداخلية فى جولته اليوم كل من اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وسامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء.وشارك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، والذكرى 32 لرفع العلم المصري بطابا، والتى شارك فيها عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة.