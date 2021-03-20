رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تزايد الضغط الدولي على جنرالات ميانمار مع مقتل شخصين في إطلاق نار

السبت 20/مارس/2021 - 08:24 ص
ميانمار
ميانمار
وكالات
طباعة
استأنف معارضو الانقلاب في ميانمار الاحتجاجات اليوم السبت، مع تزايد الضغط الدولي على المجلس العسكري لوقف قمعه لمؤيدي الديمقراطية، مع انضمام الدول الآسيوية المجاورة إلى الدول الغربية في إدانة استخدام القوة المميتة.

وأفادت بوابة ميانمار ناو الإخبارية أن شخصين لقيا حتفهما عندما أطلق جنود النار خلال الليل في بلدة موجوك في شمال البلاد.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ انقلاب الأول من فبراير إلى 237 وذلك طبقا لإحصاء لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ولم تؤد إراقة الدماء إلى تهدئة الغضب بشأن الإطاحة بالحكومة المنتخبة واحتجاز زعيمتها، أونج سان سو تشي، على الرغم من أن بعض منظمي الاحتجاجات يقولون إن عليهم تعديل أساليبهم.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت ما وصفه باستمرار العنف الوحشي للجيش. ونقل المتحدث باسمه عنه قوله إن هناك حاجة ماسة إلى "رد دولي حازم وموحد".

وطالب مقرر الأمم المتحدة توم أندروز بفرض عقوبات على ما وصفه بهجمات الجنرالات الوحشية على الناس، وقال على تويتر "يجب على العالم أن يرد بمنع حصولهم على المال والسلاح. الآن".

ووافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يدين الانقلاب وانتقد النواب الأساليب الصارمة على نحو متزايد ضد المتظاهرين.

وشددت السلطات القيود على خدمات الإنترنت مما زاد من صعوبة التحقق من المعلومات كما فرضت قيودا على وسائل الإعلام الخاصة.

وأدان سفراء الدول الغربية العنف بوصفه "غير أخلاقي ولا يمكن تبريره" في منطقة هلينج ثاريار الصناعية بالعاصمة التجارية يانجون حيث قتل العشرات على مدى عدة أيام بعد إحراق مصانع ملابس مملوكة للصين في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالوا في بيان يوم السبت "قطع الإنترنت وقمع وسائل الإعلام لن يخفي تصرفات الجيش البغيضة".

وحثت الدول المجاورة،والتي تلتزم منذ سنوات بمدونة عدم انتقاد المشاكل الداخلية لبعضها البعض، السلطات في ميانمار على وقف العنف.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في بعض أقوى التعليقات حتى الآن من قبل زعيم إقليمي، إنه سيطلب من سلطان بروناي حسن البلقية، رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الدعوة إلى عقد
اجتماع عاجل.

وأضاف جوكو في كلمة افتراضية أن "إندونيسيا تحث على وقف استخدام العنف في ميانمار على الفور حتى لا يسقط مزيد من الضحايا.

وقال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين إنه يشعر بالفزع من الاستخدام المستمر للعنف الدامي ضد المدنيين العزل وذلك في تأييده لدعوة إندونيسيا لعقد اجتماع.

وقال وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين إن على آسيان اتخاذ إجراءات.

كما انتقدت سنغافورة أعمال العنف والانقلاب الذي تسبب في ذلك، ودعت إلى إطلاق سراح سو تشي.

لكن الجيش لم يُظهر أي علامة على التخلي عن موقفه ودافع عن استيلائه على السلطة والذي عرقل الانتقال البطيء إلى الديمقراطية في بلد حكمه الجيش معظم تاريخه بعد الاستقلال.

ويقول إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي زورت وإن مفوضية الانتخابات تجاهلت شكواه.

ووعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات جديدة لكنه لم يحدد موعدا لها.

وتواجه سو تشي(75 عاما) اتهامات بالرشوة وجرائم أخرى قد تؤدي إلى منعها من ممارسة السياسة وسجنها في حالة إدانتها.

موضوعات متعلقة

وفاة المخرج رائد لبيب بعد صراع مع السرطان

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

تردد قناة سي بي سي الجديد 2021.. ومسلسلات رمضان التي تعرضها

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

نتائج مباريات اليوم الأول لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال

فوز ريال بيتيس على ليفانتى بهدفين مقابل لاشىء فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

القاص شريف صالح فى ضيافة قصر ثقافة المنصورة.. غدًا

«ما بين السياسة والأدب والاقتصاد».. أحدث إصدارات الفارابى