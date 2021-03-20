مصرع 3 وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ببنى سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة (7 راكب) بحري نفق سنور بحوالي 4 كيلو بالطريق الصحراوي الشرقى بمحافظة بنى سويف.وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفي هم كوثر عبد الله أحمد 45 سنة، وأحمد عبد الله أحمد 52 سنة، ومحمد سعد راشد 30 سنة وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.والمصابون هم: مصطفي سعد راشد 25 سنة مصابًا بغيبوبة تامة، وياسمين عامر صديق 23 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، وسعد محمد سعد 4 سنوات مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 4 سم، ومحمد صديق محمد 30 سنة مصابا بغيبوبة تامة وجميعهم مقيمون بمركز ملوى بمحافظة المنيا.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.