في معلومات سريعة.. تعرف على مشروع عين الصيرة المقرر افتتاحه قريبا

تستعد أجهزة الدولة المصرية لافتتاح المشروع القومي الخاص ببحيرة عين الصيرة بعد تطويره وجعله مزار سياحيا عالميا يليق بروح مصر الإسلامية والقديمة حسب تكليفات الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بإعادة محافظة القاهرة لسيرتها الأولى، ويستعرض "الدستور" في نقاط سريعة شكل مشروع عين الصيرة المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن بلغت نسبة العمل به 95%.أولا شكل المشروع_ يقع مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة‏ 63 فدانا_ به ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 متر_ منطقة مطاعم_ جزيرة استوائية وسط البحيرة_ مسرح مكشوف_ مناطق خضراء، وبرجولات خشبية_ 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة_ يضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1.5 فدان_ يحف المشروع سورا خارجيا بطول 2400 متر_به مناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة_ 3 بوابات ومداخل للمشروع،_ 4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروعثانيا الخدمات الخاصة بالمشروع_ خزان مياه_ خزان إطفاء حريق_ خزان المياه ‏العكرة لرى المزروعات_ محطة كهرباء رئيسية_ محطات كهرباء فرعية_ محطة معالجة لمياه البحيرة.ثالثا البنية التحتية_ شبكة رى للمناطق الخضراء_ شبكة للسيطرة على أي حريق_ شبكة تغذية بالمياه._ شبكة للصرف الصحي_ شبكة للصرف المغطى للمياه الجوفية