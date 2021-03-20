في معلومات سريعة.. تعرف على مشروع عين الصيرة المقرر افتتاحه قريبا
السبت 20/مارس/2021 - 08:09 ص
مصطفى عبداللهطباعة
تستعد أجهزة الدولة المصرية لافتتاح المشروع القومي الخاص ببحيرة عين الصيرة بعد تطويره وجعله مزار سياحيا عالميا يليق بروح مصر الإسلامية والقديمة حسب تكليفات الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بإعادة محافظة القاهرة لسيرتها الأولى، ويستعرض "الدستور" في نقاط سريعة شكل مشروع عين الصيرة المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن بلغت نسبة العمل به 95%.
أولا شكل المشروع
_ يقع مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة 63 فدانا
_ به ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 متر
_ منطقة مطاعم
_ جزيرة استوائية وسط البحيرة
_ مسرح مكشوف
_ مناطق خضراء، وبرجولات خشبية
_ 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة
_ يضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1.5 فدان
_ يحف المشروع سورا خارجيا بطول 2400 متر
_به مناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة
_ 3 بوابات ومداخل للمشروع،
_ 4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع
ثانيا الخدمات الخاصة بالمشروع
_ خزان مياه
_ خزان إطفاء حريق
_ خزان المياه العكرة لرى المزروعات
_ محطة كهرباء رئيسية
_ محطات كهرباء فرعية
_ محطة معالجة لمياه البحيرة.
ثالثا البنية التحتية
_ شبكة رى للمناطق الخضراء
_ شبكة للسيطرة على أي حريق
_ شبكة تغذية بالمياه.
_ شبكة للصرف الصحي
_ شبكة للصرف المغطى للمياه الجوفية
أولا شكل المشروع
_ يقع مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة 63 فدانا
_ به ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 متر
_ منطقة مطاعم
_ جزيرة استوائية وسط البحيرة
_ مسرح مكشوف
_ مناطق خضراء، وبرجولات خشبية
_ 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة
_ يضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1.5 فدان
_ يحف المشروع سورا خارجيا بطول 2400 متر
_به مناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة
_ 3 بوابات ومداخل للمشروع،
_ 4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع
ثانيا الخدمات الخاصة بالمشروع
_ خزان مياه
_ خزان إطفاء حريق
_ خزان المياه العكرة لرى المزروعات
_ محطة كهرباء رئيسية
_ محطات كهرباء فرعية
_ محطة معالجة لمياه البحيرة.
ثالثا البنية التحتية
_ شبكة رى للمناطق الخضراء
_ شبكة للسيطرة على أي حريق
_ شبكة تغذية بالمياه.
_ شبكة للصرف الصحي
_ شبكة للصرف المغطى للمياه الجوفية