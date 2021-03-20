اعتقال زوجة مسؤول في «إف بي آي» بتهمة تورطها بأحداث «الكابيتول»

كشف موقع "ذا هيل الأمريكي" عن توجيه السلطات الأميركية تهمة المشاركة في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير بمبنى الكابيتول، لزوجة أحد المحققين الملحقين بفريق عمل تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ ببنسيلفانيا، وهي جينيفر ماري هاينل، البالغة من العمر 55 عاما.وأثناء استجوابها، قالت هاينل، إنها قصدت واشنطن يوم 5 يناير، نافية أن تكون قد دخلت مبنى الكابيتول.فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: إن هاينل دخلت مبنى الكابيتول مع رجل آخر يدعى كينيث غرايسون، بعد تنسيق بين الاثنين عبر "فيسبوك"،وواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي هاينل بفيديو مصور يظهرها وهي ترتدي قميصا عليه شعار "ترامب 20"، بينما كانت تسير في مناطق محظورة بالكابيتول.ووفقا لذا هيل، فقد أطلق سراح هاينل بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف دولار على أن تمثل أمام محكمة فيدرالية في واشنطن في الأسبوع القادم.