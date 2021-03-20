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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف البحر الأحمر يترأس قداس سيامة كهنة جدد

السبت 20/مارس/2021 - 08:01 ص
الأنبا إيلاريون
الأنبا إيلاريون
تريزة شنودة
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ترأس منذ قليل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، صلاة إتمام طقس كهنة جدد بكنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالبحر الأحمر.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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