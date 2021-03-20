«كورونا» يحظر مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في أولمبياد طوكيو

تتجه اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إلى منع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في الألعاب التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا،وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته اليوم السبت، إن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 ربما تفكر في السماح بمشاركة عدد قليل من المتطوعين أصحاب المهارات المتخصصة مثل المتحدثين بلغات الأقليات.ويأتي هذا التقرير قبل ساعات من اجتماع اللجنة المنظمة لتحديد مدى إمكانية حضور جماهير من خارج اليابان، بحسب رويترز، التي قالت إنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من اللجنة المنظمة.وتجتمع اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش اليوم السبت.يشار إلى أنه من المنتظر أن يقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس المقبلين.