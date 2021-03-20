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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل أخر لمسات القاهرة بشأن «شجرة مريم» ضمن مسار العائلة المقدسة

السبت 20/مارس/2021 - 07:41 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمالها التطويرية الخاصة برفع كفاءة مسار العائلة المقدسة بالمحافظة حسب تكليفات القيادة السياسية، ومن بينه "محيط شجرة مريم" بشارع المطراوي بحي المطرية.

وتباشر في الوقت الحالي شركة الصرف الصحي أعمالها لتطوير شبكات الصرف بشارع المطراوي تمهيدا لبدء أعمال أجهزة المنطقة الشرقية لرصف الشارع ورفع كفاءته من رصف إنارة وأشجار زينية وتجميلية بالمزار السياحي الأهم في مسار العائلة المقدسة.

ويتابع إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية الأعمال الجارية بمحيط "شجرة مريم"، ووجه رئيس حي المطرية بالمتابعة للمشروع القومي واستعداده لبدء أعمال التطوير المقرره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جهته، كثف اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية من جولاته المرورية والتفقديه لرفع الإشغالات وتجريد الشارع ومتابعة سير العمل بمشروع الصرف الصحي بشارع المطراوي، وحث القائمين على مشروع تطوير شبكات الصرف بسرعة الانتهاء من المشروع.

وتوجد شجرة العذراء مريم في المطرية في أقصى شمال مدينة القاهرة بالقرب من مسلة سنوسرت، وتعتبر من الآثار القبطية المعروفة في القاهرة، ويمكن الوصول إليها من شارع متفرع من شارع المطراوي، وهو شارع مساكن "شجرة مريم"، حيث توجد محاطة بسور كبير ويتوسطه حديقة.

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