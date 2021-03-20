تونس تطلق أول قمر صناعى
السبت 20/مارس/2021 - 07:56 ص
أطلقت تونس أمس أول قمر صناعي بواسطة صاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان.
وأوضحت وكالة الأنباء التونسية أن القمر الصناعي يعد من نوع الأقمار الصناعيّة المكعبة، ويزن في حدود 3 كيلوغرامات وسيتم توظيفه في مجال الإنترنات.
يذكر أن هذا القمر هو أول قمر صناعي تونسي وسادس قمر صناعي أفريقي، وتم تصنيعه بكفاءات محلية تونسية بشكل كامل.
وأوضحت وكالة الأنباء التونسية أن القمر الصناعي يعد من نوع الأقمار الصناعيّة المكعبة، ويزن في حدود 3 كيلوغرامات وسيتم توظيفه في مجال الإنترنات.
يذكر أن هذا القمر هو أول قمر صناعي تونسي وسادس قمر صناعي أفريقي، وتم تصنيعه بكفاءات محلية تونسية بشكل كامل.