شملت جولات للمتحف والأهرامات.. «ترافالجار» تطلق أولى رحلاتها الدولية لمصر

رحبت عملاق السفر الأمريكية "ترافالجار" بأول ضيوفها الدوليين لعام 2021 المتجهين إلى مصر، وفقًا لما أعلنه موقع ترافل بلس الأمريكي.وكانت شركة "ترافالجار" المتخصصة في تنظيم الإجازات الأمريكية، قد أعلنت أنها استضافت أول ضيوفها الدوليين في رحلة إلى مصر.وقالت ميليسا داسيلفا، رئيسة شركة ترافالجار الأمريكية: إن انطلاق أولى الرحلات الدولية في ظل جائحة كورونا وتحديدا إلى مصر يعد أمر هام للغاية، وتابعت:. "نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتلبية الطلب المكبوت على فرص السفر الخالية من القلق في الأشهر المقبلة."وخصصت شركة ترافالجار الأمريكية مسار أولى رحلاتها الدولية إلى مصر تحت عنوان الرحلة "الأفضل في مصر" لمدة تسعة أيام، وشملت الرحلة جولات في المتحف المصري ومسجد السلطان حسن بالإضافة إلى رحلة نيلية لمدة أربع ليالٍ وجولة في أهرامات الجيزة العظيمة.