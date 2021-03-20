رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شملت جولات للمتحف والأهرامات.. «ترافالجار» تطلق أولى رحلاتها الدولية لمصر

السبت 20/مارس/2021 - 07:57 ص
الأهرامات
الأهرامات
أمينة ذكى
طباعة
رحبت عملاق السفر الأمريكية "ترافالجار" بأول ضيوفها الدوليين لعام 2021 المتجهين إلى مصر، وفقًا لما أعلنه موقع ترافل بلس الأمريكي.

وكانت شركة "ترافالجار" المتخصصة في تنظيم الإجازات الأمريكية، قد أعلنت أنها استضافت أول ضيوفها الدوليين في رحلة إلى مصر.

وقالت ميليسا داسيلفا، رئيسة شركة ترافالجار الأمريكية: إن انطلاق أولى الرحلات الدولية في ظل جائحة كورونا وتحديدا إلى مصر يعد أمر هام للغاية، وتابعت:. "نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتلبية الطلب المكبوت على فرص السفر الخالية من القلق في الأشهر المقبلة."

وخصصت شركة ترافالجار الأمريكية مسار أولى رحلاتها الدولية إلى مصر تحت عنوان الرحلة "الأفضل في مصر" لمدة تسعة أيام، وشملت الرحلة جولات في المتحف المصري ومسجد السلطان حسن بالإضافة إلى رحلة نيلية لمدة أربع ليالٍ وجولة في أهرامات الجيزة العظيمة.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا

وفاة المخرج رائد لبيب بعد صراع مع السرطان

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

نتائج مباريات اليوم الأول لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال

فوز ريال بيتيس على ليفانتى بهدفين مقابل لاشىء فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

القاص شريف صالح فى ضيافة قصر ثقافة المنصورة.. غدًا

«ما بين السياسة والأدب والاقتصاد».. أحدث إصدارات الفارابى