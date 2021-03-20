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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

"مارجرجس" بعين شمس تستقبل الأنبا أكسيوس

السبت 20/مارس/2021 - 07:21 ص
كنيسة
كنيسة
تريزة شنودة - مونيكا جرجس
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أقيمت بكنيسة الشهيد مارجرجس بعين شمس الشرقية، حفل استقبال نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام الجديد لكنائس قطاع عين شمس والمطرية.

وتقدم خورس الشمامسة موكب الأب الأسقف الجديد مرتلين ألحان الفرح، صلى بعدها نيافته صلاة الشكر أعقبها عدة كلمات من بعض الحضور واختتم بكلمة شكر من نيافته.

حضر الحفل الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ورئيس حي عين شمس، ورئيس حي المطرية، وبعض من أعضاء البرلمان والقيادات الأمنية.

كما حضره من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه.

كما حضره الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة ومار بقطر بالخطاطبة.

وحضر الحفل أيضا، الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، ومجمع كهنة القطاع.

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