رئيس الوزراء الموريتانى يترأس جلسة حوار موريتانية أوروبية فى نواكشوط

ترأس رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال في نواكشوط جلسة الحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.وذكر بيان رسمي موريتاني، الليلة الماضية، أن اللقاء الذي حضره بعض الوزراء، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد المقيمين في موريتانيا جرت نقاشاته في جو تطبعه الثقة والتفاهم ومكنت من إثراء متبادل بين المشاركين حول الموضوعات المطروحة.وفي نهاية الجلسة، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة المشاورات على أساس الحوار البناء من أجل شراكة مثمرة.واضاف البيان، أن اللقاء استعرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية؛ ومنها ملفات الهجرة وحقوق الإنسان ومجموعة دول الساحل الخمس، وتغير المناخ والعبور إلى الطاقة المتجددة.كما تناول الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز وتعميق العلاقات بين الجانبين برنامج الأولويات الموسع للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وقضية الديون، وإصلاح المنظومة التربوية، واللقاحات المضادة لوباء كوورونا.