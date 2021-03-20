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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تعثره 3 مرات أثناء صعود الطائرة.. البيت الأبيض: صحة بايدن جيدة

السبت 20/مارس/2021 - 07:45 ص
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
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بعد تعثره في أثناء صعود الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتالانتا، أعلن البيت الأبيض، أن صحة الرئيس جوبايدن جيدة، وعزا البيت الأبيض الحادث إلى الرياح.

وكان بايدن قد تعثر ثلاث مرات في منتصف السلم المؤدّي إلى باب الطائرة الرئاسية، وسقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكًا بيده اليمنى السكة المعدنية، وبعد ذلك أقلعت طائرة «إير فورس وان» من قاعدة «أندروز» العسكرية في ضاحية واشنطن.

وقالت كارين جان بيير، متحدّثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: «كانت الرياح قوية، كدت أسقط، وأنا أصعد السلم بنفسي»، وأضافت أنه بخير، وتوجّه بايدن إلى مدينة أتالانتا لعرض برنامجه لإنعاش الاقتصاد.


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