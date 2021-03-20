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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

السبت 20/مارس/2021 - 07:14 ص
الكاتب والروائي طه
الكاتب والروائي طه فراج
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انتهى الكاتب والروائي طه فراج من روايته الجديدة، المزمع المشاركة بها في معرض القاهرة للكتاب، المزمع إقامته في يونيو المقبل.

وقال الروائي طه فراج، إن الرواية جاءت تحت عنوان "ياسمين"، وتدور أحداثها حول فتاة يتيمة قهرت المستحيل، وظروف الحياة الصعبة من أجل الوصول إلى حلمها.

وأضاف فراج أن بطلة القصة ياسمين تتعرض للعديد من المواقف الاجتماعية الصعبة؛ نظرًا لظروفها الخاصة، لكنها تواجه جميع هذه التحديات بكل قوة وتنتصر في النهاية وتحصل على مكافأة لم تكن تتوقعها أبدًا.

وأشار إلى أن القصة تقع في 12 فصلا، وتناقش العديد من قضايا المرأة منها تمكينها في العمل، وحقها في التعليم، ودورها في تكوين الأسرة وتربية النشء، وكذلك الصعوبات التي تواجه المرأة في سبيل تحقيق أحلامها، وكيف وفرت الدولة المصرية العديد من الفرص والتسهيلات للمرأة المصرية من أجل تحقيق حلمها ومواجهة كل الصعوبات التي تقف عائقا في طريقها.

وأكد فراج أنه سوف يشارك بهذه الرواية في العديد من المعارض الدولية، معربًا عن أمله أن تحقق هذه الرواية نجاحًا كبيرًا.

وكشف أن شركات إنتاج سينمائية قرأت الرواية قبل طرحها في المكتبات، وأبدت إعجابها بها، وطلبت إنتاجه كمسلسل تلفزيوني.

وللكاتب طه فراج أكثر من عمل أدبي كان أخرها رواية بعنوان "أهاجر" أطلقها في عام 2018، كانت تدور حول الهجرة غير الشرعية، وتم ترشيحها من أكثر من ناقد أدبي لتتحول إلى عمل سينمائي.كما كان فراج أحد المشاركين في مبادرة "اقرأ معنا"، التي أطلقتها وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة عام 2020 لتحفيز الشباب المصري على القراءة في البيت أثناء فترة الحظر التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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