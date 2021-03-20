لمحاربة التطرف.. سريلانكا تعتقل عزت سالى زعيم تحالف الوحدة الوطنية

ألقت الشرطة السريلانكية القبض على الزعيم السياسي عزت سالي بأمر من المدعي العام دابولا دي ليفيرا، حيث تم اعتقال سالي لمدة ثلاثة أشهر بموجب قانون منع الإرهاب الصارم في البلاد (PTA)، فيما يقود سالي تحالف الوحدة الوطنية (NUA).وجاء اعتقال سالي بناء على "معلومات موثوقة" بأنه ارتكب جرائم بموجب قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفقا لما نقلته مواقع سريلانكية.سُن قانون منع الإرهاب في عام 1979، لاحتجاز واعتقال الأفراد الذين يُزعم أنهم مرتبطون بحركة نمور تحرير تاميل وجماعات التاميل الأخرى.وتم تقديم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تم اعتماده في سريلانكا في أوائل التسعينيات، تحت ستار كبح "خطاب الكراهية".وقال المتحدث باسم الشرطة أجيث روحانا لوسائل الإعلام، إن سالي يخضع للاستجواب بشأن التفجير الإرهابي الذي وقع في 21 أبريل 2019 على ثلاث كنائس كاثوليكية وفندقين سياحيين، حيث تسببت هجمات عيد الفصح، التي نفذها متطرفون مدعومون من داعش، في مقتل أكثر من 270 شخصًا وإصابة 500 آخرين.يأتي هذا في الوقت الذي حظرت فيه سريلانكا ملابس النساء الاسلامية وغطاء الوجه فضلا عن اغلاق أكثر من ألف مدرسة لاتلتزم بقوانين التعليم في سريلانكا وتشجع على التطرف.