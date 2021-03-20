ايران: إنتاج اليورانيوم ورقة مساومة أمام واشنطن

أقر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بأن خطط بلاده توسيع البرنامج النووي أتت من أجل كسب مزيد من النفوذ خلال أي محادثات قد تتم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنها الاتفاق النووي، حسب ما نقلت إذاعة "بي بي سي نيوز فارسي".يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المفاوضات حول الاتفاق النووي المتهاوي عراقيل عدة.واعتبر محمد باقر قاليباف، أن التشريع الخاص بتوسيع إنتاج اليورانيوم المخصب ووقف عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان "ورقة مساومة" وأضاف:"هذا القانون هو ورقة مساومة ويخلق المزيد من فرص الحوار ورفع العقوبات".وتابع:"هذه الإجراءات ستفيد إيران في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة المقترحة مع واشنطن.. هذا القانون سيساعد في رفع العقوبات أكثر ويمنحنا القوة" في إشارة إلى قانون رفع نسبة التخصيب الذي أقره البرلمان قبل أشهر.يذكر أن البرلمان الإيراني كان أقر أواخر العام الماضي قانونا يسمح برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، ويمنع مفتشي الوكالة الدولية من الوصول إلى المنشآت الإيرانية، في حال لم ترفع العقوبات عن البلاد، كما يخول الحكومة تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في منشأة نطنز.