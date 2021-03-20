إغلاق نادى ترامب فى فلوريدا جزئيا إثر ظهور إصابات بكورونا

أغلق نادي دونالد ترامب في فلوريدا "مارالاجو" جزئيا بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين الموظفين، على ما افادت وسائل اعلام محلية.ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" يُقيم الرئيس الجمهوري السابق في مارالاغو منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير.وأصيب ترامب بكوفيد-19 أوائل أكتوبر ونقِل إلى المستشفى لبضعة أيام ثم تلقى وزوجته ميلانيا تطعيما في يناير.وقالت إدارة النادي في رسالة نقلتها صحيفة "واشنطن بوست": "نظرا إلى أن بعضا من موظفينا ثبتت بالأونة الأخيرة إصابتهم بكوفيد-19 فإننا نعلق موقتا الخدمات في نادي الشاطئ وصالة الطعام" ولم يتم تحديد عدد المصابين.وأشارت الإدارة إلى أن خدمات أخرى في النادي ستبقى مفتوحة، مؤكدة اتخاذ "كل الإجراءات المناسبة وفقا لتوجيهات" السلطات الصحية الاتحادية لتعقيم المبنى.وأرسلت مقاطعة بالم بيتش تحذيرا للنادي في كانون الثانييناير بعد أن أظهرت صور أن هناك ضيوفا لا يضعون كمامات واقية في حفل رأس السنة.