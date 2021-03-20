رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزى

السبت 20/مارس/2021 - 07:37 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، وعيّن بدلًا منه شاهب كافجي أوغلو، بعد 5 أشهر على تعيينه بقرار رئاسي.

وجاء قرار اقالة أغبال بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19%، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة، وذلك بعدما عينه قبل 5 أشهر مكان أويصال ضمن "العلاجات الصعبة" التي وعد بها لإصلاح الوضع الاقتصادي، عقب هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار بلغ 8.58.

ويعتبر المحافظ الجديد هو الثالث في أقل من عامين، وعيّنه الرئيس بعد أغبال وقبله مراد أويصال، وهو من معارضي رفع أسعار الفائدة.

يشار إلى أن تركيا تواجه منذ عام 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة لا سيما التضخم وتراجع قيمة الليرة.

موضوعات متعلقة

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

تردد قناة سي بي سي الجديد 2021.. ومسلسلات رمضان التي تعرضها

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

نتائج مباريات اليوم الأول لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال

فوز ريال بيتيس على ليفانتى بهدفين مقابل لاشىء فى الدورى الإسبانى

فوز موناكو على سانت إيتيان 4- صفر فى الدورى الفرنسى

لايبزيج يفوز على أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف فى الدورى الألمانى

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

القاص شريف صالح فى ضيافة قصر ثقافة المنصورة.. غدًا

«ما بين السياسة والأدب والاقتصاد».. أحدث إصدارات الفارابى