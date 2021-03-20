أردوغان يقيل محافظ البنك المركزى

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، وعيّن بدلًا منه شاهب كافجي أوغلو، بعد 5 أشهر على تعيينه بقرار رئاسي.وجاء قرار اقالة أغبال بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19%، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة، وذلك بعدما عينه قبل 5 أشهر مكان أويصال ضمن "العلاجات الصعبة" التي وعد بها لإصلاح الوضع الاقتصادي، عقب هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار بلغ 8.58.ويعتبر المحافظ الجديد هو الثالث في أقل من عامين، وعيّنه الرئيس بعد أغبال وقبله مراد أويصال، وهو من معارضي رفع أسعار الفائدة.يشار إلى أن تركيا تواجه منذ عام 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة لا سيما التضخم وتراجع قيمة الليرة.