العربية: تركيا تراجع أعداد الإقامات الخاصة بالإخوان

أفادت مصادر خاصة لـ"العربية-الحدث"، بأن أنقرة باتت تراجع كافة ملفات عناصر الإخوان التي دخلت أراضيها منذ عام 2013، وأضافت المعلومات أن جهاز الأمن الداخلي التركي قد تولى ملف المراجعة.كما كشفت مصادر العربية عن تراجع بأعداد الإقامات الخاصة بعناصر الإخوان التي تقيم في تركيا والوثائق الرسمية والثبوتيات.ولفتت المصادر إلى أن عناصر من الجماعة اجتمعت بالاستخبارات التركية بينهم رجال أعمال، وأبلغتهم السلطات بضرورة المغادرة إلى لندن خلال 90 يومًا، منوهة بأن عناصر أخرى ستغادر إلى ماليزيا.كذلك أصدرت السلطات تعميمًا أمنيًا بمنع دخول أي عناصر إخوانية مصرية قادمة من سوريا أو العراق كانت خاضت معارك مع تنظيمات إرهابية ومتطرفة إلى تركيا أو الإقامة فيها.ووفقا لمصادر العربية فسوف تلغى إقامات من شارك بأعمال إرهابية مع تنظيمات مشبوهة مثل داعش، وبيت المقدس، سواء في مصر أو خارجها، والقيام بإجراءات عاجلة في هذا الملف، وأشارت المصادر أيضًا إلى أن من لم يتورط بأعمال إرهابية أو عمليات تحريض على الدولة المصرية سيسمح لهم بدخول مصر بعد مراجعة أمنية دون فرض أي قيود.