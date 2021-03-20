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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء: فيروس كورونا لم يتسرب من المختبرات

السبت 20/مارس/2021 - 07:50 ص
كورونا
كورونا
أمينة ذكى
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ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ان فريق العلماء الذي سافر إلى ووهان في الصين، حيث سجلت أول إصابة بـكوفيد-19، لإجراء تحقيق في مصدر الفيروس التاجي الذي اجتاح العالم، أشاروا إلى أنهم توصلوا إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بجمع المعلومات، وخصوصا تلك المرتبطة بسوق ووهان للمأكولات البحرية.

يأتي هذا ومن المتوقع أن تصدر منظمة الصحة العالمية، الأسبوع القادم، التقرير الذي ينتظره العالم، حول أصل فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للصحيفة فإن العلماء يختلفون حول مسألة أصل الفيروس "سارس-كوف-2"، حيث ذهب فريق إلى فرضية انتقاله من الحيوانات إلى البشر أواخر 2019، انطلاقا من سوق ووهان للمأكولات البحرية، ويذهب فريق آخر إلى القول، بأن الفيروس ربما يكون قد جاء من معهد ووهان لعلم الفيروسات، الواقع قرب السوق المذكور.

فيما قال ليانغ وانيان، رئيس الفريق الصيني في فريق الخبراء المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين، في مقابلة هذا الأسبوع، إن نظرية تسرب الفيروس من المختبر لم تعد قيد التحقيق كاحتمال، وتابع: لصحيفة "جلوبال تايمز": "هناك احتمالات مختلفة لأصل الفيروس. خلال هذه الدراسة المشتركة، زار خبراؤنا مركز مقاطعة هوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومعهد ووهان لعلم الفيروسات، ومعاهد أخرى ومختبرات السلامة الحيوية، كما أجروا مقابلات صريحة وعميقة مع خبراء من تلك المؤسسات".

واضاف قائلا: "بعد زياراتهم الميدانية ودراستهم، اتفق فريق الخبراء بالإجماع على أنه من المستبعد للغاية أن يكون الفيروس قد تسرب من المختبر".

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