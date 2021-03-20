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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فى زيارة لمدينة أتلانت.. الرئيس الأمريكى يتحدث ضد العنصرية

السبت 20/مارس/2021 - 04:46 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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خلال زيارة إلى مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد العنصرية والكراهية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال بايدن في كلمة ألقاها في جامعة إيموري: "هناك ببساطة بعض القيم والمعتقدات الأساسية التي يجب أن تجمعنا كأمريكيين".

وتابع أن "إحدى هذه القيم هي الوقوف معا ضد الكراهية، ضد العنصرية- السم القبيح الذي هاجمنا وأصابنا منذ فترة طويلة".

ويزور بايدن ونائبته كامالا هاريس أتلانتا في أعقاب موجة إطلاق نار خلفت ثمانية قتلى في ثلاثة صالات للتدليك في المدينة وحولها يوم الثلاثاء.

وكان ستة من القتلى الثمانية من أصل آسيوي وسبعة منهم من النساء. ونجا رجل لكنه أصيب بجروح خطيرة.

التقى بايدن وهاريس بقادة مجتمع جزر المحيط الهادئ الأمريكي الأسيوي في أتلانتا.

وقال بايدن "المحادثة التي أجريناها اليوم مع قادة مجتمع جزر المحيط الهادئ الأمريكي الأسيوي بأتلانتا، والتي نسمعها في جميع أنحاء البلاد،هي أن الكراهية والعنف غالبًا ما يختبئان أمام الجميع. وغالبا ما يقابل ذلك بالصمت".

وأكد بايدن: "كان هذا صحيحًا طوال تاريخنا، لكن يجب أن يتغير ذلك - لأن صمتنا هو تواطؤ. لا يمكننا أن نكون متواطئين. يجب علينا أن نتحدث. يجب علينا أن نتحرك".

اعترف شاب أبيض (21 عاما) بإطلاق النار وقالت الشرطة إنه يزعم أنه ليس لديه دافع عنصري، وأنه أطلق النار بسبب إدمان الجنس ولرغبته في القضاء على "الإغراء" الذي تمثله صالات التدليك.

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