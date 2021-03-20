الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل البر الرئيسي أربع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في 19 مارس، نزولا من 11 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى ثماني حالات، بعد أن كانت خمس حالات في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90087 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.