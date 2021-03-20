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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يدعو لمواجهة أعمال العنف بحق الأمريكيين من أصول آسيوية

السبت 20/مارس/2021 - 03:54 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة أتلانتا التي شهدت عمليات إطلاق نار في ثلاثة صالونات للتدليك، بارتفاع نسبة العنف ضد الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" دعا المواطنين إلى التحرك لمنع العنف على أساس عرقي، قائلا في كلمة ألقاها في جامعة إيموري إن "الصمت تواطؤ. لا يمكننا أن نكون متواطئين. علينا أن نتحدث علانية، علينا أن نتحرك"، حاضا الأميركيين على محاربة ما سماه "عودة ظهور كراهية الأجانب".

وأضاف: "أيا تكن دوافع (إطلاق النار) فإننا نعلم ما يلي: الأمريكيون من أصول آسيوية قلقون. وعلى مدار العام الماضي، استيقظوا كل صباح وهم يشعرون بأن سلامتهم وسلامة أقاربهم على المحك".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "اختيار الكلمات مهم"، في إشارة مستترة إلى سلفه دونالد ترامب الذي وصف مرارا فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني".

وأمر بايدن بتنكيس الأعلام حتى الاثنين، تكريما للضحايا الثمانية، وبينهم ست نساء من أصول آسيوية، قتلوا مساء الثلاثاء برصاص شاب أبيض في الـ21 من عمره.

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