«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

تُنظم مكتبة مصر العامة٬ بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الثانية عشرة من ظهر الإثنين المقبل٬ ندوة بعنوان "أميرات الحرية والمرأة الواعية"٬ وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حبك لذاتك لتطوير حياتك"٬ وبالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي.وتديرها الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر الأمين العام للمنتدى الاستراتيجي للتنمية٬ ويتحدث فيها كل من: الدكتورة فرحة الشناوي عضو مجلس النواب - الإعلامية إيناس جوهر - الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ - المهندسة أماني النجار أول مهندسة طيران ــ والمستشارة التربوية هبة الصباحيوبمصاحبة الموزع الموسيقي طارق بهاء. وتعقد الندوة في إطار الاحتفال بعيد الأم٬ وعيد المرأة المصرية.وتتطرق الندوة إلى إلقاء الضوء علي مسيرة نجاح السيدات المشاركات بها٬ سواء في حياتهن الخاصة أو في العمل العام. فالمرأة لا تعبر عن قطاع أو فئة متجانسة، وإنما تتنوع من حيث الفئة العمرية والانتماءات الجغرافية والمهنية ودرجة تعليمها، كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، ومن ثم من المهم صياغة وتبنى سياسات تتسم بالشمول والتكامل وتتعامل مع كافة شرائح المرأة وفئاتها وتلبى احتياجاتها مع تنوعها.