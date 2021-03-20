بركان يثور فى جنوب غرب إيسلندا

قال مكتب الأرصاد الجوية في إيسلندا، إن بركانا في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب البلاد ثار في أعقاب وقوع آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضح المكتب أن "ثورانا بركانيا بدأ في فاجرادالسفيال"، في إشارة إلى جبل يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة.وأضاف أن الحركة الجوية من وإلى مطار كيفلافيك الدولي قد توقفت، فيما تم إرسال طائرة هليكوبتر على متنها طاقم علمي لتقييم مدى ثوران البركان.