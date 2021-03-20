وزير خارجية هنجاريا يتلقى لقاح «سبوتنيك V» الروسى

أعلن وزير الخارجية الهنجاري بيتر سيارتو عن تلقيه لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال الوزير، إن "توريدات اللقاحات من الشرق مستمرة، وصباح اليوم اختتمنا مع زميلي وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف توريدات شهر مارس من لقاح سبوتنيكV، وأنا تلقيت اللقاح اليوم أيضا".وقالت صحيفة "ماجيار نيمزيت" الهنجارية بأن الوزير تلقى لقاحا ودعا الآخرين لتسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح، من أجل الانتصار على الوباء.يذكر أن هنجاريا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي، حصلت على دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، على الرغم من عدم إصدار الاتحاد الأوروبي رخصة لاستخدام اللقاح.