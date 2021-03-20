«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

تُنظم مكتبة المستقبل بمقرها الكائن بشارع جسر السويس٬ عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، ففي الحادية عشرة من صباح اليوم السبت٬ تقام ندوة بعنوان "لك أنتى هديتك فى عيدك"٬ وتتحدث فيها أستشاري تحفيز الذات منى عز الدين.وتتناول محاور الندوة: اهتمي بنفسك - افهمي مشاعرك - الاستمتاع بالأمومة - نظرة جديدة لطبيعة شخصيتك وأسلوب حياتك ــ الالتزام بالسعي نحو أهدافك الشخصية ــ ابحثي عن شغفك ــ وغيرها من الموضوعات.في سياق متصل تقام بالمكتبة في الواحدة ظهرا٬ ندوة أخرى بعنوان "كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك فى الحياة"٬ والتي يقدمها الدكتور علي سليمان.وتتطرق الندوة لمناقشة الموضوعات: مفهوم التغير بين الخيال والواقع - صعوبة التغيير وعقبات دون التغيير- أسس التغيير الآمن - مراحل التغير وعلاقتها بالأهداف - إرادة التغيير والقوة الذاتية - تحفيز الذات لتحقيق التغيير والأهداف - تغيير الأفكار وتحمل المخاطر - كيف نحفز أنفسنا لإحداث التغيير وتحقيق الأهداف وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذه المحاور.يذكر أن مكتبة المستقبل تضم العديد من الأقسام: مكتبة طفل - مكتبة عامة - مركز كمبيوتر ولغات - مسرح روماني - قاعة ندوات وسينما - قاعة فنون تشكيلية - ورش أعمال فنية - قاعات اجتماعات.