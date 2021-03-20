قطر تدين الهجمات بالطائرات المسيرة على الرياض

أعربت قطر عن إدانتها "بأشد العبارات" استهداف مصفاة لتكرير البترول بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها تعتبر "استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم".وجددت الخارجية التأكيد على "موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف شركة "أرامكو" في الرياض، أمس الجمعة، بست طائرات مسيرة.