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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: الصواريخ والطائرات التى تستهدفنا مصنوعة فى إيران

السبت 20/مارس/2021 - 03:05 ص
صواريخ
صواريخ
وكالات
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اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إيران بصناعة وتوريد كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف بلاده.

وقال الجبير، في مقابلة مع قناة "عرب نيوز" باللغة الإنجليزية "جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية مصنوعة من قبل إيران أو مورد من قبل إيران، وبعضها مثلما قلنا جاءت من الشمال، وبعضها من البحر".

وأضاف: "الأمم المتحدة حملت الإيرانيين المسؤولية عن الهجوم على (حقل) بقيق، وهو أيضا ما فعلته باقي الدول التي دعوناها للانضمام إلينا في التحقيق. لذا من الواضح جدا بالنسبة إلينا من أين يتم توريد هذه الصواريخ وأي تتم صناعتها".

وتأتي تصريحات الجبير على خلفية تكثيف جماعة "أنصار الله" الحوثية هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية.

وفي وقت سابق أعلنت السعودية تعرض مصفاة الرياض "لاعتداء إرهابي" بطائرات مسيرة، ما أدى إلى نشوب حريق في المنشأة، بينما تحدث الحوثيون باستهداف شركة "أرامكو" النفطية بـ6 طائرات دون طيار.

ولاحقا قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن قوات الحوثيين استهدفت قاعدة الملك خالد في مدينة خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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