مسؤولون أمريكيون: المحادثات مع الصين كانت مفيدة

قال مسؤولون أمريكيون بعد أول محادثات رفيعة المستوى أجرتها إدارة بايدن مع الصين، إن الاجتماعات التي انتهت يوم الجمعة كانت مفيدة، لكنهم لم يسلطوا الضوء على أي نتائج ملموسة لها.ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «أعتقد أن لدينا معلومات أكثر قليلًا مما كانت لدينا في السابق، وسيكون ذلك مفيدًا».وأضاف أن هنالك بعض المجالات التي يمكن فيها للبلدين العمل سوية، وتشمل هذه المجالات القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وتغير المناخ، غير أنه لم يكشف ما إذا تم التوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن.يذكر أن شبكة تلفزيون «سي.جي.تي.إن» الصينية نقلت عن الدبلوماسي الصيني الكبير يانج جيه تشي قوله: «إن المحادثات مع الولايات المتحدة التي جرت في ألاسكا على مدى يومين وانتهت اليوم الجمعة كانت صريحة وبناءة ومفيدة، لكن بالطبع ما زالت هناك خلافات».من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن دبلوماسيين أمريكيين أجروا «مناقشات جادة» مع نظرائهم الصينيين في ألاسكا، وإنهم لن يسمحوا «للعروض المسرحية» من الجانب الصيني بأن تثني الأمريكيين عن طرح مبادئهم وإجراء حوارات حازمة.