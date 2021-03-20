مجلس النواب الأمريكى يدين استيلاء العسكريين على السلطة فى ميانمار

أدان مجلس النواب الأمريكي استيلاء العسكريين على السلطة في ميانمار، واصفا إياه بالانقلاب، وطالب المجلس العسكري في البلاد بالإفراج عن جميع المحتجزين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المشرعون الأمريكيون، في بيان، إنه يتعين على جنرالات ميانمار السماح للبرلمان المنتخب باستئناف عمله.وقال النائب الديمقراطي جيري كونولي، إن "هذا الانقلاب العسكري لم يؤد فقط إلى انتكاسة للمسار الديمقراطي للبلاد، بل أضعف أيضا آمال الشعب البورمي (شعب ميانمار) في مستقبل أفضل".وأضاف كونولي في بيان أن الكونجرس الأمريكي يشير إلى "دعمه الثابت للشعب البورمي وقادته المنتخبين ديمقراطيا المحتجزين ومستقبل بورما الديمقراطية".يذكر أن العسكريين استولوا على السلطة في ميانمار في 1 فبراير الماضي، واعتقلوا القادة المدنيين للبلاد، بمن فيهم زعيمة الحزب الحاكم أونج سان سو تشي، للاشتباه بتزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2020.وتشهد ميانمار احتجاجات ضد سلطة العسكريين الذي أعلنوا حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين عن سقوط قتلى وجرحى.