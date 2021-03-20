الشرطة الفرنسية تصادر حلويات ظنتها مخدرات

أفادت مصادر لوكالة "فرانس برس" بأن شحنة المخدرات التي أعلنت شرطة باريس عن مصادرتها هذا الأسبوع، تبينت أنها حلويات بطعم الفراولة.وكانت شرطة باريس قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن عملية "ناجحة" لضبط ورشة لتعبئة وتغليف مخدرات "MDMA" ومصادرة كمية من المخدرات قدرت قيمتها بمليون يورو.وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مكتب المدعي العام المحلي، يوم الجمعة، بأن الفحوصات الكيميائية كشفت أن المسحوق الذي تمت مصادرته لا علاقة له بالخدرات أو المواد السامة.وقالت مصادر لـ "فرانس برس" إن المادة المشبوهة كانت عبارة عن حلويات مسحوقة من إنتاج شركة Haribo.