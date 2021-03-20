القاص شريف صالح فى ضيافة قصر ثقافة المنصورة.. غدًا

يحل القاص شريف صالح في السادسة من مساء غدا الأحد٬ بضيافة نادي أدب قصر ثقافة المنصورة٬ ومحاضرة بعنوان "في البدء كانت الكلمة أم الصورة"٬ ويحاوره كلا من: الشاعرة رشا الفوال٬ والشاعر محمد عطوة.يشار إلى أن شريف صالح صدر له ثماني مجاميع قصصية منها "مثلث العشق" الحائزة على جائزة ساويرس، و"بيضة على الشاطئ" الحائزة على جائزة دبي الثقافية وكذلك "دفتر النائم" و"شخص صالح للقتل".وصدرت مختارات قصصية من أعماله عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان "شعر غجري تتطاير منه الحجارة"، كما صدرت له رواية "حارس الفيسبوك" عن الدار المصرية اللبنانية ورواية الناشئة "سوشانا والحذاء الطائر" عن مشروع مكتبة الأسرة.أما الشاعرة رشا الفوال فهي باحثة دكتوراة بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة المنصورة، صدر لها عدة دواوين منها: «ألف حيلة وحيلة٬ حبنا قامت صلاته عن سلسلة أدب الجماهير، نصوص نثرية بعنوان قبل ذهابي عن سلسلة إبداع الحرية، وديوان موت الوجع عن دار الإسلام للنشر والتوزيع، وديوان ياللا هانرسم للأطفال عن المركز القومي لثقافة الطفل»، ولها عدد من الدراسات والمقاربات النقدية للأدب من المنظور النفسي.بينما الشاعر محمد عطوة فقد صدر له العديد من المؤلفات من بينها: "وشم السكوت" مجموعة قصصية 1999 عن دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة. "فولدر وهمي" ديوان شعر بالعامية المصرية 2015. "صندوق ورنيش" ديوان شعر بالعامية المصرية 2016 سلسلة كتاب كتاب الرواد. "لـ عيني خديجة" ديوان فصحى. الهيئة العامة لقصور الثقافة 2017.