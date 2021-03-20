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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ما بين السياسة والأدب والاقتصاد».. أحدث إصدارات الفارابى

السبت 20/مارس/2021 - 02:03 ص
كتب
كتب
نضال ممدوح
طباعة
أصدرت مؤخرا عن دار الفارابي للنشر٬ رواية بعنوان "الضائع"٬ تأليف مشترك بين كلا من الكاتبين السعوديين: وعد القرشي٬ ومآرب شكري قستي.

ومن الرواية نقرأ: "أفسدت لحظة غضب كل أحلامي الوردية، وأبعدتني عن امتيازات لم أكن أدرك حتى تلك اللحظة أنني أمتلكها، ورُميت في غياهب تلك الغابة السحرية الملأى بالمخلوقات الغريبة التي تعايشت مع قبحها ونجوت من كيدها أملًا في أن أعود يومًا إلى حيث أنتمي".

قصة تدور أحداثها بين حفيف أوراق الشجر وصراخ القردة، بين جمال الجنيات وقبح الغيلان، بين الواقع والخيال، وبين الحياة والموت.

في سياق متصل وعن نفس الدار صدر كتاب بعنوان "البلايين المفقودة.. خطة استرداد لا انتقاد"٬ من تأليف الباحث العماني ناجي جمعة البلوشي.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: "وحيث إننا في ظل سرد أفكارنا فهنا، نقترح اقتراحًا آخر يمكن أن يساعدنا على تقفي آثار البلايين المفقودة من تلك العملات الأجنبية التي لا بد أن تنام في بيتها الكبير وملاذها الآمن".

كما صدر كتاب آخر بعنوان "لعبة الجيوبوليتيك.. حروب البيادق لحماية الملوك"٬ تأليف حسن توفيق صفا. وبحسب الناشر: يتوجه هذا الكتاب إلى باحثي وطلاب العلاقات الدولية والجيوبوليتيك من جهة، وإلى القارئين المهتمين بالشأن الدولي من جهة ثانية، إذ يتطرق في جزئه الأول إلى نشأة الجيوبوليتيك، أسسه، مبادئه، وأبرز المدارس الجيوبوليتيكية المعاصرة.

إلى جانب تبيان أبرز الفروقات بين الجيوبوليتيك والجغرافيا السياسية، ثم يعالج في القسم الثاني أبرز المتغيرات التي طرأت على رقعة ولاعبي وأدوات الجيوبوليتيك، انطلاقًا من تجربة الحرب الباردة وواقع الصراع العالمي المعاصر.
إصدارات الفارابى
إصدارات الفارابى
إصدارات الفارابى
إصدارات الفارابى
إصدارات الفارابى
إصدارات الفارابى

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