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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 20-3-2021

السبت 20/مارس/2021 - 04:40 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-3-2021، وفقًا للتديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري خلال التداولات الصباحية.

سعر الدرهم الإمارتي اليوم السبت 20-3-2021

على المستوى المحلي، يأتي أفضل سعر لبيع الدرهم الإماراتي من المصرف العربي الدولي عند مستوى يبلغ 4.26 جنيه، كما يقدم البنك الأهلي المصري أفضل سعرلشراء الدرهم الاماراتي عند مستوى 4.28 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بنك الإسكندرية

ووصل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

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جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد.

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