سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 20-3-2021
السبت 20/مارس/2021 - 04:40 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-3-2021، وفقًا للتديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري خلال التداولات الصباحية.
على المستوى المحلي، يأتي أفضل سعر لبيع الدرهم الإماراتي من المصرف العربي الدولي عند مستوى يبلغ 4.26 جنيه، كما يقدم البنك الأهلي المصري أفضل سعرلشراء الدرهم الاماراتي عند مستوى 4.28 جنيه.سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإمارتي اليوم السبت 20-3-2021
على المستوى المحلي، يأتي أفضل سعر لبيع الدرهم الإماراتي من المصرف العربي الدولي عند مستوى يبلغ 4.26 جنيه، كما يقدم البنك الأهلي المصري أفضل سعرلشراء الدرهم الاماراتي عند مستوى 4.28 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي البنك المركزي المصري
سعر الدرهم الإماراتي البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصركما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي بنك الإسكندريةووصل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودهوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدوليوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجيوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
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جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد.
جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد.