سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 20-3-2021

سعر الدرهم الإمارتي اليوم السبت 20-3-2021

يرصد لكم موقع « الدستور » في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-3-2021، وفقًا للتديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري خلال التداولات الصباحية.

على المستوى المحلي، يأتي أفضل سعر لبيع الدرهم الإماراتي من المصرف العربي الدولي عند مستوى يبلغ 4.26 جنيه، كما يقدم البنك الأهلي المصري أفضل سعرلشراء الدرهم الاماراتي عند مستوى 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي





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جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد.

جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.ووصل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.