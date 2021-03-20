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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل الرباعى الوترى دى اميتشى بالدولى للفنون

السبت 20/مارس/2021 - 01:50 ص
حفل الرباعى الوترى
حفل الرباعى الوترى دى اميتشى
نضال ممدوح
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يستقبل المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي في المنيل٬ في الثامنة من مساء اليوم السبت٬ حفل الرباعي الوتري "دي اميتشي"٬ وذلك ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز.

يقدم رباعي "دي إميتشي" من الموسيقى الكلاسيكية ما كُتب خصيصًا للرباعي الوتري، حيث يقدم من أعمال "موتسارت": "رباعي وتري" رقم 15، في سلم (ري) الصغير، ومن مؤلفات "شوبرت" رباعي وتري "روساموند" رقم 13 مُصنف 29، في سلم (لا) الصغير.

يتكون رباعي "دي اميتشي" من: عازف الفيولينة الأول مدحت عبد السلام، خريج كونسرفتوار القاهرة عام 1982، حصل على شهادة virtuosite، ثم درس بفرانكفورت - ألمانيا، عمل بكونسرفتوار جنيف، وأوركسترا أوبرا زيورخ.

ويشارك بالعزف الفنان أحمد على – عازف الكمان الأساسى بأوركسترا أوبرا القاهرة ومدرس آلة الفيولينة ببيت العود العربى.

ويضم الرباعى الفنانان: محمود زكريا – صوليست الفيولا بأوركسترا القاهرة السيمفونى ومدير أوركسترا سينكوب، والفنان شادى حنا رائد مجموعة التشيللو بالأوركسترا والحاصل على الجائزة الأولى بمهرجان دبى الدولى للسلام 2008، وشهادة التميز فى الفنون من وزارة الثقافة والسياحة بكوريا الجنوبية.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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