الصحة: الحصول على لقاح كورونا خلال مدة أقل من أسبوع من التسجيل

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن المدة الزمنية بين التسجيل للحصول على اللقاح والتطعيم الفعلي، لافتة إلى أنه مع تسلم مصر لشحنة اللقاحات من التحالف الدولي بنهاية مارس لن تزيد المدة عن أسبوع وذلك بداية من أبريل المقبل.وأضافت "زايد"، في تصريحات صحفية، أنه خلال شهر أبريل ستعمل الوزراة على محورين؛ تشمل تطعيم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى العامين بالقطاعات السياحية والصناعية.وأوضحت أنه تم تسجيل ما يقرب من 400 ألف مواطن من كبار السن ومن الأطقم الطبية.وأشارت إلى أن هذه الأعداد تعتبر قليلة بالنسبة لإعداد المواطنين، مؤكدة أن الوزارة تستقبل طلبات التسجيل عبر 5 آلاف وحدة صحية و600 مستشفى، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.