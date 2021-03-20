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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تكريم اسم عبلة الكحلاوى بمكتبة القاهرة الكبرى

السبت 20/مارس/2021 - 01:34 ص
مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
نضال ممدوح
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تستضيف مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة تحت عنوان «دور الأم في بناء الشخصية»، والتي تنظمها المكتبة بالتعاون مع مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات.

ويتحدث في الندوة كل من: «الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، والدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر»، وتقدم الندوة الشاعرة الدكتورة علا الحويدق.

واحتفالًًا بشهر المرأة وعيد الأم، تكرم المؤسسة في ختام الندوة اسم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، ويتسلم التكريم شقيقها مداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوي، كما تكرم المؤسسة كوكبة كبيرة من أمهات الشهداء وأصحاب الهمم من مصر ومن بعض الدول الإفريقية الشقيقة، ممن قدمن مسيرة عطاء لأبنائهن وأوطانهن، إلى جانب تكريم عدد من سيدات مؤسسات المجتمع المدني، ممن لهن دور بارز فى خدمة المجتمع، من مصر والدول الأفريقية الشقيقة، كما يتخلل اللقاء باقة من الفقرات الغنائية يقدمها مطرب الأوبرا الفنان مؤمن صالح.

وتقام الفعالية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الحضور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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