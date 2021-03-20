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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يبث فيلما تسجيليا عن الفنانة عقيلة رياض

السبت 20/مارس/2021 - 01:22 ص
عقيلة رياض
عقيلة رياض
نضال ممدوح
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يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة من مساء الإثتين المقبل٬ فيلم تسجيلي عن الفنانة التشكيلية الدكتورة عقيلة رياض٬ وذلك عبر قناته الرسمية بـ"اليوتيوب"٬ وصفحة أمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يأتي ذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة٬ وضمن برنامج (دعم مبادرة الثقافة بين إيديك) والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.

وعقيلة رياض حاصلة على درجة الدكتوراة في الفلسفة والفنون الجميلة، عضو نقابة الفنانين التشكيليين عام 2000، وعضو جماعة فناني أتيلية القاهرة عدة معارض جماعية وفردية في القاهرة والإسكندرية.

وشاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية مقتنيات خاصة للأفراد في مصر والعالم، مقتنيات في عدة متاحف في مصر والعالم.

وتعتمد الفنانة على سير أغوار جماليات الفن المصري القديم مع استخدام القيم التي يحرص عليها الفن الحديث وقد وجدت عند الاقتراب من الفن المصري القديم والبحث في تفاصيله أنه يوحي بتكوينات تبدو بعد معالجتها الفنية الخاصة منتمية إلى التفكير الحداثي في فن التصوير ويحمل فى نفس الوقت روح البساطة والتجريد.

ولهذا فالعلاقة بين الأشكال والمساحات التى تحكمها علاقات خطية تبدو تجريدية إلى حد بعيد وكذلك تبسيط الشكل واختزال البعد الثالث للطبيعة فتبدو العناصر على اختلاف مستوياتها ومواضيعها وكأنها تقع فى مستوى النظر.

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