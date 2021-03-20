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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-3-2021

السبت 20/مارس/2021 - 04:17 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المسلمين والمسلمات عن مواقيت الصلاة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-3-2021

ولأن عمليات البحث مستمرة يرصد لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل التي تشمل مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت

موعد صلاة الفجر ( 4:35 صباحًا )

موعد صلاة الشروق ( 6:01 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 12:03 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:30 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 6:06 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:23 مساءً )

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت

موعد صلاة الفجر ( 4:39 صباحًا )

موعد صلاة الشروق ( 6:06 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 12:08 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:35 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 6:10 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:28 مساءً )

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت

موعد صلاة الفجر ( 4:33 صباحًا )

موعد صلاة الشروق ( 5:54 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 11:57 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 6:01 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:13 مساءً )

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم السبت

موعد صلاة الفجر ( 4:25 صباحًا )

موعد صلاة الشروق ( 5:48 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 11:51 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:18 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 5:54 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:09 مساءً )

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مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت

موعد صلاة الفجر ( 4:30 صباحًا )

موعد صلاة الشروق ( 5:57 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 11:59 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:26 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 6:02 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:19 مساءً )

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