مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-3-2021
السبت 20/مارس/2021 - 04:17 ص
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث يوميًا في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المسلمين والمسلمات عن مواقيت الصلاة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
موعد صلاة الشروق ( 6:01 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 12:03 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:30 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:06 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:23 مساءً )
موعد صلاة الشروق ( 6:06 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 12:08 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:35 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:10 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:28 مساءً )
موعد صلاة الشروق ( 5:54 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 11:57 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:01 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:13 مساءً )
موعد صلاة الشروق ( 5:48 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 11:51 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:18 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 5:54 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:09 مساءً )
مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-3-2021ولأن عمليات البحث مستمرة يرصد لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل التي تشمل مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات.
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبتموعد صلاة الفجر ( 4:35 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 6:01 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 12:03 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:30 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:06 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:23 مساءً )
مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبتموعد صلاة الفجر ( 4:39 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 6:06 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 12:08 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:35 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:10 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:28 مساءً )
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبتموعد صلاة الفجر ( 4:33 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:54 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 11:57 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:01 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:13 مساءً )
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم السبتموعد صلاة الفجر ( 4:25 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:48 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 11:51 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:18 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 5:54 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:09 مساءً )
قد يهمك.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة فى محافظات مصر اليوم
موعد صلاة الشروق ( 5:57 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 11:59 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:26 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:02 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:19 مساءً )
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبتموعد صلاة الفجر ( 4:30 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:57 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 11:59 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:26 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:02 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:19 مساءً )