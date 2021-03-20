مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-3-2021 ولأن عمليات البحث مستمرة يرصد لكم «

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت موعد صلاة الفجر ( 4:35 صباحًا )



موعد صلاة الشروق ( 6:01 صباحًا )



موعد آذان الظهر ( 12:03 صباحًا )



موعد آذان العصر ( 3:30 مساءً )



موعد آذان المغرب ( 6:06 مساءً )



موعد آذان العشاء ( 7:23 مساءً )

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت موعد صلاة الفجر ( 4:39 صباحًا )



موعد صلاة الشروق ( 6:06 صباحًا )



موعد آذان الظهر ( 12:08 صباحًا )



موعد آذان العصر ( 3:35 مساءً )



موعد آذان المغرب ( 6:10 مساءً )



موعد آذان العشاء ( 7:28 مساءً )

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت موعد صلاة الفجر ( 4:33 صباحًا )



موعد صلاة الشروق ( 5:54 صباحًا )



موعد آذان الظهر ( 11:57 صباحًا )



موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )



موعد آذان المغرب ( 6:01 مساءً )



موعد آذان العشاء ( 7:13 مساءً )

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم السبت موعد صلاة الفجر ( 4:25 صباحًا )



موعد صلاة الشروق ( 5:48 صباحًا )



موعد آذان الظهر ( 11:51 صباحًا )



موعد آذان العصر ( 3:18 مساءً )



موعد آذان المغرب ( 5:54 مساءً )



موعد آذان العشاء ( 7:09 مساءً ) ولأن عمليات البحث مستمرة يرصد لكم « الدستور » في تقريرة اليومي كافة التفاصيل التي تشمل مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات.موعد صلاة الفجر ( 4:35 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 6:01 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 12:03 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:30 مساءً )موعد آذان المغرب ( 6:06 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:23 مساءً )موعد صلاة الفجر ( 4:39 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 6:06 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 12:08 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:35 مساءً )موعد آذان المغرب ( 6:10 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:28 مساءً )موعد صلاة الفجر ( 4:33 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 5:54 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 11:57 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )موعد آذان المغرب ( 6:01 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:13 مساءً )موعد صلاة الفجر ( 4:25 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 5:48 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 11:51 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:18 مساءً )موعد آذان المغرب ( 5:54 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:09 مساءً )





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مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت موعد صلاة الفجر ( 4:30 صباحًا )



موعد صلاة الشروق ( 5:57 صباحًا )



موعد آذان الظهر ( 11:59 صباحًا )



موعد آذان العصر ( 3:26 مساءً )



موعد آذان المغرب ( 6:02 مساءً )



موعد آذان العشاء ( 7:19 مساءً ) موعد صلاة الفجر ( 4:30 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 5:57 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 11:59 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:26 مساءً )موعد آذان المغرب ( 6:02 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:19 مساءً )

تستمر عمليات البحث يوميًا في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المسلمين والمسلمات عن مواقيت الصلاة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.