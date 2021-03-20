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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية يكرم الأطفال بمسابقات الرسم والقصة القصيرة

السبت 20/مارس/2021 - 01:01 ص
رئيس نقابة المهندسين
رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية
هبه عويضه
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كرم الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، الأطفال المشاركين في مسابقة الرسم والقصة القصيرة التي أعلنت عنها النقابة الفرعية لتنمية وتشجيع مواهب الأطفال.

وقال الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه سعيد بالمواهب الفنية الناشئة من الأطفال وتواصل المهندسين مع النقابة الدائم من خلال اللجنة الاجتماعية والثقافية والمشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية من الندوات والفعاليات.

وأضاف "سعودي"، خلال كلمته، إن اللجنة الاجتماعية والثقافية تقدم مجهود كبير في ظل هذه الظروف الاستثنائية والغلق ولكنها حريصة على تقديم مادة ثقافية للأعضاء من خلال ندوات البث المباشر ومسابقات فنية وثقافية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشاد بالمواهب الناشئة والأعمال الفنية لأبناء المهندسين، مؤكدا أن النقابة هو شغلها الشاغل هو الاهتمام بالمهندس وأسرته وسيتم توفير كافة الخدمات وتسهيلها للأعضاء.

وقدم شكره للمهندسين المتطوعين في لتقديم مواد تعليمية للأطفال ومحاضرات وورش عمل بالمجان وعلى دورهم من خلال اللجنة الاجتماعية والثقافية.

من جانبه قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، إنه سعيد بمشاركة عدد كبير من الأطفال في المسابقة سواء الرسم والقصة القصيرة، مؤكدا أن اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على تقديم مواد مختلفة تناسب جميع الأعمار واستفاد منها الأسرة من خلال برنامج ندوات ولقاءات ومسابقات.

وأضاف "عزت"، أن الفترة القادمة ستشهد عدد كبير من الفاعليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تهم المهندس وأسرته مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي نهاية اللقاء كريم الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية الأطفال المشاركين في المسابقة وتقديم شهادات تقدير للمهندسين المتطوعين في تقديم مواد علمية للمهندسين، وتكريم المتطوعين في تقديم دورات الكروشية المجانية ودورة البرمجة.

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