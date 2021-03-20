وزنه 10 كيلو.. الأطباء بأورام أسوان ينجحون فى استئصال ورم ضخم من سيدة

نجح الفريق الطبي بمركز أورام أسوان، في إجراء عملية استئصال ورم ضخم مرتجع لثالث مرة لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا، وحالتها الصحية مستقرة وتم احتجازها في الرعاية المركزة.من ناحيته قال الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام أسوان، إن بلغ وزن الورم حوالي 10 كيلو، واستغرقت العملية مدة تراوحت الـ3 ساعات، وتمت العملية الجراحية بواسطة الدكتور إبراهيم عبدالرحمن، لافتًا إلى أن السيدة حالتها الصحية مستقرة وبصحة جيدة، وتعد حالة السيدة من حالات قوائم الانتظار ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.وأضاف "شوقي"، في بيان له، أنه نظرًا للمسئولية الواقعة على المركز أن جميع المستشفيات بالمحافظة أما عزل أو ضمن خطة التطوير والإنشاء في التأمين الصحي الشامل فإن مركز الأورام طلب إجراء عمليات الجراحة العامة أيضًا بجانب جراحة الأورام.واستكمل أنه تم تحويل حالات جراحات عامة بالفعل من التأمين الصحي، ومن المجالس الطبية المتخصصة، لإجراء الجراحات العامة على نفقة الدولة داخل المركز، مؤكدًا على أنه تمت الجراحات ولا توجد قوائم انتظار بالمركز.