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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يوقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لتزويده بالقمح

السبت 20/مارس/2021 - 03:53 ص
مجلس الوزراء السوداني
مجلس الوزراء السوداني
أ ش أ
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أعلن مجلس الوزراء السوداني أنه تم اليوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن التوقيع على اتفاقية تُزوِّد بموجبها الولايات المُتَّحِدة الأمريكية السودان بنحو 300 ألف طن من القمح الأمريكي خلال العام 2021، بحيث ترتفع الكمية لـ 420 ألف طن متري سنويًا للأعوام الثلاث القادمة (2022، 2023، 2024).

ووقع الاتفاقية بالإنابة عن حكومة السودان، السفير الدكتور نورالدين ساتي، سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعن الجانب الأمريكي دانيل ويتلي، المدير المكلف لإدارة الخدمات الزراعية الأجنبية بوزارة الزراعة الأمريكية.

وشكر "ساتي" الإدارة الأمريكية على هذا الاتفاق، لافتا إلى أنه تتويج للتقدُّم المُضطرِّد الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في شهر ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن الحاجة السنوية للسودان من القمح تبلغ نحو مليوني ونصف المليون طن، أنتج السودان منها محليا في الموسم الشتوي من العام الماضي مليون ومائة ألف طن من إجمالي مساحة مزروعة قُدِّرت بسبعمائة وخمسين ألف فدان، والتي ارتفعت في موسم هذا العام لتسعمائة وعشرة آلاف فدان.

ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من القمح الأمريكي إلى السودان في موعد أقصاه بداية شهر يونيو القادم.

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