تفاهم أمريكي هندى على تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار الإقليمى

اتفقت الهند والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز شراكتهما العسكرية والاستراتيجية من أجل استقرار الأوضاع الدولية والإقليمية ومكافحة الإرهاب، واتفقا كذلك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التننمية الاقتصادية والتطوير التكنولوجي.جاء ذلك في بيان للحكومة الهندية، عقب ختام مباحثات أجراها، اليوم، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.يذكر أن تلك تعد أول زيارة يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي للهند، منذ استلام مهام منصبه.