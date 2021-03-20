«الخارجية اللبنانية» تدين بشدة استهداف مصفاة نفط بالعاصمة السعودية

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لعملية استهداف تعرضت لها مصفاة تكرير النفط في مدينة الرياض، مؤكدة تضامن لبنان مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها.وأكدت الخارجية اللبنانية – في بيان – موقف لبنان الثابت من أي اعتداء يطال أهدافا ومنشآت مدنية أو يستهدف مدنيين بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية.وكانت ميليشيا الحوثي اليمنية قد نفذت اعتداء إرهابيا بواسطة طائرات من دون طيار استهدف مصفاة لتكرير النفط بالعاصمة السعودية الرياض.